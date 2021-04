Solo una cosa potrebbe far cambiare idea a Gattuso

Il gruppo, che a questo punto potrebbe rappresentare l’elemento decisivo per un drastico cambio di rotta. Perché se qualche mese fa la strada di Gattuso sembrava portarlo inesorabilmente lontano da Napoli, mai come in questo momento l’inversione di rotta non rappresenta più una grande utopia. Il rapporto con la squadra è solido, anzi solidissimo. I risultati sono la cartina di tornasole di un’unione oramai cementificata col tempo. Avessero avuto anche un minimo problema con l’allenatore, non sarebbero mancate le occasioni agli azzurri per assestargli il colpo di grazia. E invece no. Uniti e compatti, si sono rimboccati le maniche insieme con l’obiettivo di centrare la qualificazione in Champions.

B Majorano (Il Mattino)