SERIE B FEMMINILE – M. Tesse (coah Pomigliano): “Contro il Pontedera mi aspetto una prova di maturità”

Il Pomigliano ha ripreso gli allenamenti, dopo la sosta per gli impegni della Coppa Italia. La squadra campana affronterà domenica il Pontedera, testa-coda dalle mille insidie. Ecco le parole del coach Manuela Tesse. “Il mio esordio? Fu a Padova contro il Cittadella, dove vincemmo per 3-1, male contro il Chievo Verona Women, dove non scendemmo in campo. A Perugia importante successo per 2-7. La svolta? Credo nel secondo tempo contro la Lazio, dove vidi una squadra che aveva dato tutto, lì ho capito che potevamo confermarci al primo posto. Dopo la partita feci i complimenti alle ragazze per la reazione, dando fiducia a livello psicologico. Dopo sono arrivati i tre successi contro Tavagnacco, Vicenza e Como. Il Pontedera? Hanno un allenatore come Renzo Ulivieri che si fa rispettare, lo conosco da tantissimo tempo. La squadra toscana vorrà onorare la partita e per noi tecnici sono le gare peggiori a livello psicologico. Mi aspetto un Pomigliano maturo, dove dovremo avere le stesse motivazioni delle stesse gare precedenti, mentre la Lazio avrà diversi scontri diretti da qui a fine stagione”.

La Redazione