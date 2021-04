Sanna, giornalista: “Contro il Napoli squalificato Marin, potrebbe giovare Nainggolan da playmaker”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Vittorio Sanna, giornalista.

“Il Cagliari sta bene e non avrei pensato di dirlo 9 giorni fa, si stava perdendo con il Parma e in 2 minuti sono cambiati prospettive e umore. Spesso il Cagliari ha poi iniziato le sue rimonte in classifica vincendo contro il Napoli nel recupero, così come ne ha perse tante nel recupero. Formazione? Marin starà squalificato, potrebbe giocare Nainggolan come playmaker e far giocare Joao Pedro trequartista con Simeone e Pavoletti di punta”.