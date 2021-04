PRIMAVERA 2 – Torino-Empoli 0-4, squadra granata mai pervenuta

Prosegue il momento no del Torino Primavera di mister Coppitelli che non riesce ad interrompere la striscia nera in campionato. La squadra granata oggi vengono sconfitti in maniera netta contro l’Empoli. I toscani allenati da Buscè vincono per 0-4. In gol Belardinelli, doppietta di Klimacius e Lipari.

Marcatori: 8′ Belardinelli (E), 22′ Klimavicius (E), 53′ Klimavicius (E), 84′ Lipari (E)

Torino: Girelli, Portanova, Spina, Celesia, Greco, Continella, Tesio, Savini, Gyimah, Vianni, Cancello. A disp.: Sava, Aceto, Nagy, Todisco, Foschi, Larotonda, Kryeziu, Fimognari, Lovaglio, La Marca, Fiorenza, Favale. Allenatore: Coppitelli.

Empoli: Hvalic, Donati, Cambiaso, Asllani, Viti, Pezzola, Lipari, Belardinelli, Klimavicius, Baldanzi, Degli Innocenti. A disp.: Biagini, Morelli, Rossi, Rizza, Siniega, Martini, Simic, Ekong, Lombardi, Fazzini, Bozhanaj, Brkic. Allenatore: Buscé.

Ammoniti: 12′ Cambiaso (E), 38′ Pezzola (E), 54′ Savini (T)

Arbitro: Repace (PG)

