Milik, il pres. del Marsiglia: “Si tratta di un prestito, se si paga è dell’ OM!”

Molti media vorrebbero Arek Milik già lontano dalla Francia. Si parla spesso di un ritorno in Italia. Oggi si legge del centravanti polacco in merito ad un’ ipotetica Roma di Sarri. Il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria, è intervenuto in merito all’ argomento e in conferenza stampa ha detto: “Non posso prendere una posizione categorica in merito. Abbiamo il controllo della situazione sul mercato di Milik. Il nostro è un prestito con opzione di acquisto, con pagamenti da fare e se paghiamo il giocatore è dell’OM. Milik dice sempre di essere felice qui e non abbiamo mai parlato di liberarlo in caso di offerta di un grande club. L’intenzione del giocatore è di prolungare il suo contratto col Marsiglia”.