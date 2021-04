Lo Monaco, dirigente: “Gattuso? Criticare è lo sport più facile e semplice”

Su Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente, ecco le sue parole: “Il Napoli non deve fare nessun tipo di calcolo. Deve affidarsi al ritorno a questa normalità. E’ un Napoli che produce, capace di fare gioco e risultati ovunque. Deve giocare partita dopo partita con l’obiettivo di vincerle tutte, ha le carte in regola per poterlo fare. Il calendario sembrerebbe sorridere ma l’insidia è dietro l’angolo. Cagliari e Spezia giocheranno con la bava alla bocca, devono essere affrontate con la stessa determinazione. Il Napoli deve giocare gara dopo gara con la consapevolezza non solo di andare in Champions ma pure di finire al secondo posto. Il vantaggio più grosso del Napoli è la ritrovata forma che ha permesso di fare risultati importanti, esprimendo anche un ottimo calcio. A Napoli sono tutti giudici e depositari della verità. Gattuso ha subito una gogna mediatica non di poco conto, in occasione del momento più buio del Napoli. Lì hanno sbagliato in tanti, anche la società. Criticare è lo sport più facile e semplice, il lavoro è un’altra cosa. Roma? Ci può stare possa vincere l’Europa League. Sarri? Io non so se il Napoli ha deciso di cambiare guida tecnica, sembrerebbe di sì ma io valuterei anche la possibilità di continuare con Gattuso“.