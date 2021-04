L. Olivera, ex attaccante: “Partita importante, in chiave Champions e Salvezza”

L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc, Luis Oliveira. L’ex attaccante di Cagliari e Fiorentina ci ha tenuto a fare i complimenti agli azzurri. “Il Napoli si è reso protagonista di un campionato importante. Napoli-Cagliari finirà con tanti gol. Gattuso più forte delle difficoltà. Napoli-Cagliari sarà una partita molto importante, perché i punti in palio sono pesanti per la corsa Champions e la salvezza. Prevedo un match ricco di gol, perché le due squadre che si affronteranno al Maradona segnano con facilità. Gattuso ha dimostrato di avere gli attributi. Se non avesse avuto tutti questi infortuni, avrebbe lottato per lo scudetto. Adesso è a due punti dal secondo posto. E’ merito di Gattuso e dal suo staff, che hanno lavorato benissimo. Non era facile visto tutte le voci che hanno fatto a presunte frizioni tra Gattuso e il presidente De Laurentiis”.

Domenica, però, ha un match importante contro il Cagliari, lanciato verso la salvezza: “Il Napoli deve stare attento perché i sardi sono in salute. Adesso stanno giocando bene e possono mettere in difficoltà chiunque. Sarà un finale di campionato molto emozionante, questo sarà un toccasana per il calcio italiano. Già il fatto che a vincere lo scudetto sarà una squadra diversa dalla Juve, trionfatrice negli ultimi 9 anni, riporterà interesse verso la Serie A. Ormai Insigne è un campione a tutti gli effetti nel caso Mertens continuasse a fare così bene nel ruolo di trequartista, potrebbe occupare quella posizione anche nel Belgio nei prossimi Europei”.