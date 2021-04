Koulibaly e Fabian piacciono in Spagna, ma se arrivasse Spalletti?

Fare cassa è un imperativo categorico del Napoli. a quanto pare. Per farlo occorrerebbe privarsi di qualche gioiello. I più accreditati in tal senso sono e restano Koulibaly e Fabian Ruiz. Non solo per questioni puramente economiche, comunque. Vi potrebbe essere nel primo la voglia di esperienze nuove, nel secondo quella di tornare a casa, nonostante entrambi stiano benissimo a Napoli e lo abbiano dichiarato più volte. Ma se sulla panchina azzurra dovesse giungere Spalletti? L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermata proprio su questa eventualità. Il patron azzurro gli avrebbe garantito una rosa competitiva, ciò vorrebbe dire tentare di trattenere Koulibaly e Fabian Ruiz (destinati ad andare via per loro scelta, secondo la rosea). Il difensore sarebbe nel mirino del Barcellona, mentre Simeone vorrebbe portare il centrocampista iberico all’Atletico Madrid.