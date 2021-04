J. Barbieri, tifoso: “Mi ha fatto cambiare idea, spero che resti”

Su Radio Crc è intervenuto il cantautore Joe Barbieri:. “Gattuso mi ha fatto ricredere all’inizio pensavo che non fosse l’uomo giusto per guidare il Napoli. In questo anno e mezzo mi ha fatto cambiare idea a tal punto che spero che resti sulla panchina azzurra per almeno un’altra stagione. Barbieri è un grande tifoso del Napoli. La mia passione nasce dal coinvolgimento che hanno avuto nei miei confronti i miei zii e i miei cugini tutto nacque con le magie di Maradona e l’emozione di assistere dagli spalti del ‘ vecchio San Paolo’ all’allenamento a porte aperte del giovedì. Dai campioni del passato a quelli di oggi. Vedere Insigne con la fascia di capitano è un grande orgoglio è napoletano e da tale per noi tifosi è come se fosse uno di famiglia. Per questo motivo i tifosi gli devono stare ancora più vicino”