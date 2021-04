Italiano al Napoli sarebbe un Sarri bis, insomma una scommessa! Il casting completo

Il Napoli pensa ad un futuro senza Gattuso. Perché se fino ad oggi non ci sono state schiarite sul fronte rinnovo, è anche giusto vagliare delle alternative valide. La più estrosa porta al nome di chiama Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia neopromosso che sta lottando (e verosimilmente lotterà fino alla fine della stagione) per conservare la categoria con i liguri. Il suo è un profilo totalmente diverso rispetto a quello di allenatori più esperti. Perché al netto di una proposta di gioco divertente e certamente all’avanguardia, è alla sua prima stagione in serie A: insomma una scommessa, un Sarri bis. Di contro si potrebbe puntare sull’usato garantito, con Spalletti (fermo oramai da due anni dopo il divorzi con l’Inter) o Fonseca (che a Roma è pronto per essere rimpiazzato da Sarri). Una di queste scelte sarebbe nel solco nell’esperienza: nazionale e internazionale. Perché si tratta di due allenatori dal carattere forte e con bel po’ di panchine accumulate tra Champions e non solo.

B Majorano (Il Mattino)