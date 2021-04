Il Napoli vuole mettere le “mani” sulla Champions, anche grazie a Meret

Il Napoli è in questo momento in piena zona Champions, dopo i risultati dell’ultimo turno, vorrebbe confermarla, anche grazie al suo portiere Alex Meret. L’estremo difensore friulano fu acquistato nel 2018 per 25 milioni, investimento importante, ma che durò poco per un brutto infortunio. Una volta rientrato ha dimostrato tutto il suo valore. Parate decisive come contro il Liverpool e contro Halland del Salisburgo. Dallo scorso anno il ballottaggio con Ospina, probabilmente ancora out per domenica, che in parte gli ha tolto certezze. Non tanto sui gol, dove non ha colpe, ma nella gestione dei novanta minuti. Contro il Torino, parata decisiva su Ansaldi e sulla punizione insidiosa di Verdi. La squadra azzurra vuole la Champions e si vorrà affidare alle mani del suo portiere, magari contro l’allenatore che credette in lui in A, ovvero Semplici.

La Redazione