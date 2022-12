Gattuso dovrà riflettere sulla possibilità di un clamoroso dietrofront, il contratto è ancora lì sul tavolo in attesa di una firma.

Gattuso che farà? Il patron De Laurentiis dopo la gara contro il Torino ha twittato «Partita dominata. Bravi tutti» e adesso qualche domanda in più se la sta facendo. Il contratto di Gattuso scade a giugno e la bozza di rinnovo è ancora lì sul tavolo in attesa di una firma. Confermare (seppur a sorpresa) Ringhio vorrebbe dire anche dare continuità ad un progetto tecnico che al momento sta dando risultati, facendo aumentare i rimpianti per una stagione che senza quella caterva di infortuni invernali avrebbe potuto riservare al Napoli chissà quali altri più gloriosi epiloghi. Ma siccome le cose si devono fare in due, adesso Gattuso dovrà riflettere sulla possibilità di un clamoroso dietrofront. Mettere da parte le incomprensioni con il presidente e sposare quel progetto tecnico futuro che attualmente è ancora avvolto nel mistero. Un po’ perché le sorti (Champions o non Champions) in campionato faranno la differenza e un po’ perché fino a qualche tempo fa la permanenza di Rino sulla panchina azzurra era assolutamente da escludersi. Saranno settimane decisive, per mettersi a sedere e riflettere. Ponderare su pro e contro e poi prendere una decisione. B Majorano (Il Mattino)

Factory della Comunicazione