Gattuso dice no, la Fiorentina si accorda con un altro tecnico

Come riportato da alcune settimane, il tecnico azzurro Gennaro Gattuso, era finito nelle mire della dirigenza viola che voleva affidare a lui la guida tecnica della squadra toscana. L’allenatore però, avrebbe espresso dei dubbi in merito, non molto soddisfatto dalla qualità della rosa, quindi, il club di Commisso avrebbe virato verso un altro tecnico. Sembrerebbe, come riportato da Sportitalia, di cui segue il tweet, essere vicinissimo ai gigliati l’attuale allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi.

⚠️ ESCLUSIVA#Fiorentina–#DeZerbi accordo vicino. Dopo che i dialoghi con Gennaro #Gattuso si sono raffreddati, il club viola ha intensificato i rapporti con l’allenatore del #Sassuolo. Pronto un biennale#Sportitalia — Sportitalia (@tvdellosport) April 28, 2021