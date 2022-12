ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – G. Tudisco (centr. Pomigliano): “Contro il Pontedera, senza fare calcoli, dovremo vincere e poi attendere”

Dopo la domenica di sosta, visti gli impegni di Coppa Italia femminile, la serie B riprenderà nel prossimo fine settimana, dove tra le gare c’è anche il testa-coda Pontedera-Pomigliano. Le campane punteranno al successo e attendere i risultati dagli altri campi. Ilnapolionline.com ha intervistato la centrocampista Giorgia Tudisco.

Nei giorni scorsi coach Tesse ha parlato del vostro successo contro la Riozzese Como. Partita perfetta, la migliore stagionale. Cosa ne pensi? “Sono d’accordo con te, abbiamo disputato la miglior partita stagionale. Siamo scese in campo concentrate, concedendo davvero poco alle nostre avversarie e si è vinto con pieno merito. Eravamo convinte dei nostri mezzi ed abbiamo ottenuto un successo che ci avvicina al nostro traguardo. Sappiamo che dovremo ancora fare tanto, però ci crediamo e daremo tutto per riuscirci”.

Dopo la sconfitta contro la Lazio, ci vedemmo fuori dal campo e parlammo di quella partita. Eravate convinte dei propri mezzi, nonostante il risultato. “Dopo la partita c’era delusione per il risultato, ma giocammo un buon secondo tempo, mettendo la Lazio in grande difficoltà. Quel secondo tempo ci ha dato consapevolezza dei nostri mezzi, infatti poi abbiamo vinto contro Tavagnacco, Vicenza e la Riozzese Como”.

Oltre al Pomigliano, si è visto una Lazio compatta come squadra e il bel gioco anche del Ravenna. Sono le tre migliori squadra della serie B secondo te? “Sicuramente sono squadre, affrontate quest’anno che hanno mostrato le caratteristiche che hai detto tu. Tra l’altro si affronteranno domenica, in uno scontro diretto che dirà molto sulla classifica generale. Noi dovremo pensare alla nostra gara contro il Pontedera, poi a fine gara si tireranno le somme”.

Nello scorso fine settimana due bellissime partita di Coppa Italia (Milan-Inter e Juventus-A.s. Roma). Cresce sempre più anche tecnicamente il vostro movimento. “Sono state sicuramente due bellissime partite ed hai ragione sulla crescita a livello tecnico. Sicuramente l’arrivo del calcio maschile nel nostro movimento ha portato dei benefici e un forte interesse nel vedere le partite. Senza contare che le squadre hanno tante calciatrici forti, quindi si vedono gare molto divertenti e nel fine settimana ne abbiamo avuto una conferma”.

Quest’anno avete incontrato la Juventus in Coppa Italia. Oltre ai valori tecnici, cosa ti ha colpito della compagine bianconera? “La Juventus ha tante calciatrici forti, di qualità e di grande esperienza. Io conosco alcune ragazze, perché giocammo assieme ai tempi del Torino. Bonansea, Rosucci, erano forti allora e si sono confermate alla grande in seguito. Chi di loro assomiglio di più come caratteristiche? Io sono una mezz’ala che ama inserirsi in area di rigore, forse Martina (Rosucci), ma indubbiamente sono davvero grandissime giocatrici e quindi solo da ammirare”.

Domenica andrete ad affrontare in Toscana il Pontedera. Vi aspettate una squadra chiusa, concedendovi pochi spazi, oppure un avversario che se la gioca a viso aperto? “Ormai sappiamo che chi ci affronta, cercherà di non concederci spazi, sapendo che siamo le prime in classifica. Il Pontedera è una squadra che ci può creare delle insidie, all’andato decise la sfida Cox su azione da calcio d’angolo. La prepareremo nel migliore dei modi, senza fare tabelle, dovremo vincere e poi attendere il risultato di Lazio-Ravenna”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

