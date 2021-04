Dini, agente Spalletti: “Per Luciano le critiche sono uno stimolo”

Giulio Dini, agente di Spalletti, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Il futuro a Cagliari? Saranno valutazioni che si faranno con il presidente Giulini. Leonardo è convinto delle potenzialità della squadra, è innamorato della città e della Sardegna. la squadra lo convince da ogni punto di vista. Luciano al Napoli? Come si fa a dire che non possa essere adatto ad una piazza come quella partenopea e ad una rosa così di valore? Il sistema di gioco non condiziona il suo lavoro. E’ un allenatore geniale, tra i pochissimi a trovare soluzioni tecniche non ipotizzate da chi lo ha preceduto. Sul campo è imbattibile, è di cuore e temperamento, proprio come la piazza di Napoli. Luciano si adatterebbe benissimo, per caratteristiche, alla piazza napoletana. E’ abituato alle pressioni, che alle volte rappresentano un vero e proprio stimolo. Spalletti sa trasformare le pressioni in elementi a proprio vantaggio. Non so da quale presupposto parta De Laurentiis: ma io porterei Luciano ad allenare la mia squadra proprio perchè è Luciano Spalletti. Non posso dire su quali calciatori Luciano fonderebbe la sua esperienza a Napoli. E’ un lavoro che spetta ai commentatori. Per Luciano vanno bene calciatori di qualità e disponibilità”