Classifiche a confronto dopo la 33^ giornata: il Napoli vola!

Dopo la 33° giornata di Serie A, TMW mette a confronto le classifiche. Quella attuale con quella della passata stagione. L’Inter conferma il trend positivo, il Milan resta quella col saldo migliore, ma anche il Napoli vola. +13 sono i punti in più rispetto allo scorso anno per la squadra di Gattuso. In miglioramento anche il Sassuolo, ora a +5 rispetto ad un anno fa. In negativo, spiccano Juventus, Lazio, Cagliari e Parma: rispetto alla scorsa stagione la squadra di D’Aversa ha esattamente la metà dei punti. Di seguito il dato.

Inter 79 punti (+8 punti rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 33 giornate)

Atalanta 68 (-2)

Napoli 66 (+13)

Juventus 66 (-11)

Milan 66 (+13)

*Lazio 61 (-8)

Roma 55 (-2)

Sassuolo 52 (+5)

Sampdoria 42 (+4)

Hellas Verona 41 (-3)

Udinese 39 (+3)

Bologna 38 (-5)

Genoa 36 (+6)

Fiorentina 34 (-5)

Spezia 33 (in Serie B)

*Torino 31 (-6)

Cagliari 31 (-10)

Benevento 31 (in Serie B)

Parma 20 (-20)

Crotone 18 (in Serie B)

*=Una partita in meno