Ciro Borriello (ass. Sport): “Per i tifosi ci sono due buone notizie”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, è intervenuto l’Assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello. “Ho ascoltato l’intervista di Lavezzi di ieri e posso dargli la notizia che giocherà senza problemi la partita d’addio allo stadio Diego Armando Maradona. L’impianto di Fuorigrotta, quando ci sarà l’inaugurazione, sarà aperto per metà. Non escludo che possa essere l’ultima di campionato contro l’Hellas Verona, l’occasione per rivedere gente allo stadio. In questo caso dipende anche dalla curva pandemica”.

La Redazione