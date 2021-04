Champions League – M.City colpo in rimonta: PSG ko 2-1

Colpaccio grosso del Manchester City. I Citicenzs vincono 2-1 in casa del Paris Saint Germain nella seconda semifinale di andata di Champions League. Parigini avanti con Marquinhos al 15′ min ma gli inglesi ribaltano tutto nella ripresa con De Bryune al 64′ min e Mahrez al 71′ min. Nel finale il PSG resta in 10 uomini per l’espulsione di Gueyè. Con questo risultato la squadra di Guardiola si avvicina alla finale mentre al Paris servirà l’impresa nel ritorno in Inghilterra