CALCIO FEMMINILE – Addio a Spugna, al suo posto all’Empoli Ulderici

Empoli FC comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra Femminile a Fabio Ulderici.

Ulderici, nato ad Alessandria nel 1983, ha lavorato nel settore giovanile maschile del Torino e poi in quello della Juventus, fino al 2016. Guida poi gli Allievi Nazionali dell’Alessandria, prima di iniziare il percorso nel settore femminile della Juventus, come allenatore in seconda della Primavera, vincendo, nelle stagioni successive, le prime due edizioni del Torneo di Viareggio dedicato al calcio femminile. Nell’estate 2020 arriva all’Empoli, ricoprendo il ruolo di allenatore in seconda della Prima Squadra femminile in Serie A.

Fonte: twitter Empoli Ladies