Calciatori a Lugano al casinò: ora Salernitana/Monza diventa un problema!

Adesso Salernitana-Monza diventa problematica davvero. Alcuni tesserati del Monza, lunedì pomeriggio hanno pensato bene di fare un’incursione in Svizzera per giocare al casinò di Lugano. Nulla di male, se non fossimo in tempi di pandemia, protocolli sanitari e sportivi e quarantene. L’incredibile e inopportuno blitz di un gruppo di calciatori di Brocchi ha fatto scattare i provvedimenti cautelativi imposti dall’ATS Brianza di Monza fino al prossimo 6 maggio. Ben 10 giorni di “fermo” per 5 elementi (alcune fonti parlano di una decina di calciatori recatisi a Lugano) di cui non sono ancora stati resi noti ufficialmente i nomi, ma l’ordinanza riguarderebbe elementi di primo piano della formazione biancorossa. I 5 sanzionati dovranno saltare la gara con la Salernitana e quella in casa con il Lecce. Insomma un danno evidente per il Monza. Ma perché andare oltre i 5 giorni di stop previsti per la quarantena nel caso di rientro dall’estero? È l’anomalia del “blocco” che indurrà il direttore Galliani a impugnare l’ordinanza che potrebbe incidere sulla volata non solo per il 3º e 4º posto, posizionamenti in regular season che farebbero evitare l’insidioso turno preliminare dei playoff.

Fonte: CorrieredelloSport.it