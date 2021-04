Bagni, ex Napoli: “Gattuso? Napoli è una scuola importante”

Su Radio Marte, è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente, ecco le sue parole: “Spalletti? Non lo so, lui ha avuto una carriera importante e l’ambiente di Napoli – come quello di Roma – non è semplicissimo. Non è facile, si è vinto poco e bisogna accettare anche le critiche durante la stagione. Spalletti ha il curriculum, ogni giorno ne salta fuori uno comunque. Si parla di quello esperto e del giovane che può diventare il nuovo Sarri. A quel punto, sperando si vada in Champions, punterei su un tecnico esperto. Gattuso? Molto esperto. Un anno e mezzo a Napoli è una scuola importante. Solo chi non c’è passato non sa di cosa si parla. Nell’anno e mezzo di Napoli ha avuto la sua consacrazione, farà una grande carriera. Dallo scontro con De Laurentiis in poi è uscita l’anima, la reazione di un uomo vero che non si è lasciato andare e che ha voluto far vedere di che pasta è fatto e che ha saputo tenere insieme il gruppo, facendo giocare bene la squadra. Mi sembra che adesso ci siano i risultati e il gioco.”