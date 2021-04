Il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti a Castel Volturno, in vista del match casalingo di domenica contro il Cagliari alle ore 15,00. Per quanto riguarda il reparto offensivo Politano partirebbe ancora in vantaggio rispetto a Lozano, poi Zielinski e Insigne. Nel ruolo di attaccante, il ballottaggio Mertens-Osimhen, dove nelle ultime gare si sono alternati e solo a poche ore dalla gara, verrà sciolto il dubbio, per la sfida contro i sardi di Semplici.

La Redazione