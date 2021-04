Adl-Spalletti, proseguono i contatti per la panchina azzurra

Il Napoli gioca su due tavoli, il presente dove c’è in ballo un posto in Champions, senza però dimenticare anche la questione panchina per la prossima stagione. Futuro che difficilmente vedrà coinvolto Gattuso, per le note questioni post-Verona e i rapporti freddi con il presidente. AdL si sta già guardando attorno e il nome in cima alla lista sembra Spalletti. I contatti tra le parti ci sono, anche se c’è ancora distanza per l’ingaggio (2,5 contro i 4) che al momento tengono tutto in stend-by. Si attenderà il risultato finale e poi si affonderà per il prossimo allenatore della stagione a venire. Questo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

La Redazione