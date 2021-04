A Gattuso l’organico viola non convince, possibile anno sabatico

Mentre il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti, in vista della sfida di domenica alle ore 15,00 contro il Cagliari, c’è all’orizzonte anche da conoscere il futuro di mister Gennaro Gattuso. Nelle scorse settimane sembrava che potesse essere la Fiorentina la sua squadra, ma sono cambiate alcune situazioni. L’aspetto che non convince l’allenatore di Coregliano Calabro, è l’organico dei viola non all’altezza della situazione. Per questo, a meno di una clamorosa svolta sulla panchina azzurra, difficile per tanti motivi, non è da escludere un anno sabatico, ovvero stare fermo in atteso di occasioni migliori.

La Redazione