Verso Cagliari-Napoli, facciamo il punto sugli infortunati e gli squalificati

Verso la 34a partita di Serie A, in trasferta a Cagliari contro la squadra sarda. Vediamo quali sono gli aggiornamenti della squadra sarda.

In casa Napoli non c’è nessuno squalificato, mentre solo due gli infortunati:

– Ghoulam – Operato per rottura del crociato – Campionato finito;

– Ospina – Distrazione al bicipite femorale – Da valutare;

Gli infortunati per il Cagliari sono i seguenti:

– Marco Rog: operato a seguito della rottura del crociato. Stagione conclusa per il croato;

– Riccardo Sottil: Problema muscolare, da valutare in vista del Napoli;

– Matteo Tramoni: Problema muscolare, parziale rientro in gruppo, da valutare in vista del Napoli;

– Charalampos Lykogiannis: problema muscolare riscontrato contro la Roma, da valutare in vista del Napoli;

Invece ecco chi è squalificato per la partita:

– Razvan Marin, in diffida e ammonito nel match contro la Roma, salterà la sfida contro il Napoli.

A cura di Antonio Pisciotta