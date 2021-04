Torino-Napoli, Osimhen valore aggiunto in casa azzurra

Il primo anno di Victor Osimhen, l’acquisto più caro della storia del Napoli, 80 milioni nel complesso, è stata una vera odissea. Prima il problema alla spalla, poi il Covid-19 e infine il trauma cranico. In mezzo tante critiche e il peso del prezzo estivo, ma lui non si è minimamente scomposto. Nell’ultimo periodo ha segnato 4 gol, procurato un rigore e si sta mettendo in mostra. Ieri contro il Torino, non solo la rete, dove ruba la palla a Nkoulou, ma pressa e da una mano alla squadra. Sfiora più volte la prima doppietta in Italia contro i granata. Ora l’ex del Lille si sta prendendo la scena per il presente, ma soprattutto per il futuro dove ha ampi margini di crescita.

La Redazione