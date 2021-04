Torino/Napoli: la gara al microscopio de Il Mattino: falli, palloni, tiri, gol e assist

Missione compiuta. Il Napoli s’impone sul Torino con grande autorevolezza e aggancia la zona Champions: gli azzurri hanno raggiunto in classifica la Juve (pari con la Fiorentina) e il Milan (sconfitto dalla Lazio) e sono a due punti dall’Atalanta seconda.

Vittoria nettissima con le due reti in avvio di Bakayoko e Osimhen, due pali (Zielinski e Insigne) e tante altre occasioni non concretizzate per le parate di Sirigu o per l’imprecisione alla conclusione: ben 25 i tiri in totale contro i granata.

Una superiorità offensiva schiacciante e una buona tenuta difensiva nelle fasi del match di spinta del Torino: ottime le prestazioni del difensore centrale Rrahmani e del terzino sinistro Hysaj.

Altri due elementi chiave del successo i due centrocampisti centrali Bakayoko e Demme che chiudono tutti gli spazi e impostano con lucidità la manovra e Osimhen insidioso in tutta la partita.

Il Napoli parte fortissimo, prende subito il comando delle operazioni, schiaccia il Torino e colpisce due volte nel giro di due minuti: Bakayoko sblocca il risultato con un gran destro dal limite, Osimhen raddoppia con un tocco generato da un rimpallo su Bremer nel suo tentativo di recupero difensivo.

R.Ventre (Il Mattino)