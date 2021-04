A seguito del riscontro di una positività al Covid-19, l’ATS di zona ha predisposto il blocco delle attività della Prima Squadra fino al 4 maggio 2021. La Società, su indicazione del medico sociale, dispone in via precauzionale la sospensione anche di tutte le attività in programma per il Settore Giovanile fino a tale data.

Fonte: rcwomen.it