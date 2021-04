Rrahmani ed Hysaj, i brillanti un po’ nascosti che risplendono

Chiusure tempestive, anticipi, letture.protagonisti impeccabili della vittoria sul Toro. Tra i migliori, perfetti dal primo all’ultimo minuto, nessun calo, nessuna incertezza. Rrahmani è alla sua dodicesima presenza in campionato, l’ottava da titolare.che ha chiuso bene in scivolata su una situazione complicata in area di rigore sul finire del primo tempo, ha retto bene nei duelli di testa con Belotti e non si è fatto mai trovare in difficoltà nelle situazioni difensive. In più ha impostato anche bene la manovra dal basso scaricando bene il pallone per i compagni.che non ha concesso nulla dal suo lato a Singo nella spinta sulla fascia e nello stesso tempo ha aiutato i centrali nella marcatura prima di Belotti e Sanabria e poi nel finale di partita di Zaza e Bonazzoli. Bravo in copertura, puntuale nelle chiusure sul diretto avversario e abile nelle letture tattiche con alcune diagonali difensive effettuate nel migliore dei modi contro il Torino. E in più contro i granata è stato anche incisivo nel gioco aereo riuscendo a sventare in area di rigore più di una situazione di potenziale pericolo. Un jolly difensivo preziosissimo per Gattuso in questa volata finale per un posto nella prossima Champions League.