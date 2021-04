Petrazzuolo, giornalista: “Rinnovo Gattuso? Farei un tentativo per Allegri”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Antonio Petrazzuolo, direttore Napoli Magazine, ecco le sue parole: “Quella del rush finale del Napoli è una questione di mentalità, non di campionato. Quando si è consapevoli di sé stessi c’è una maturità diversa che ti permette di arrivare al risultato senza troppo stress apparente. Non dimentico la finale di Super Coppa persa, non dimentico le gestioni che potevano essere diverse. Dal punto di vista umano non si discute, è il più amato sotto questo punto di vista. Vederlo parlare onestamente senza troppi giri di parole è un aspetto che ho sempre apprezzato. Rinnovo di Gattuso? Auspico il meglio per il Napoli, farei un tentativo per Allegri. Vincere non è l’unica cosa che conta, ma mi fa piacere pensare ad un Napoli che possa divertire e regalare risultati”.