Osimhen e Bakayoko: le scommesse vinte di Gattuso

Nel 2-0 del Napoli a Torino è racchiuso tutto quello che Gattuso si era immaginato in estate. Osimhen lanciato in campo campo aperto senza lasciare scampo ai difensori. Gattuso lo ha aspettato prima e coccolato poi. Perché ha sempre intravisto in lui quel potenziale unico che prima o poi sarebbe esploso. E così adesso Rino e tutto il Napoli si possono godere quella gazzella. Contro la Lazio (entrando dalla panchina) e contro il Torino (ieri), ha risposto presente. Fiducia ben riposta da parte dell’allenatore nel suo numero 9. Ma Osimhen non è l’unica scommessa vinta ieri sera dall’allenatore azzurro. Perché a sbloccare la gara contro il Torino ci aveva pensato Bakayoko, con un gol non alla Bakayoko. Un tiro dalla distanza che si va a spegnere direttamente all’angolino. Bella soddisfazione per il centrocampista che recentemente era uscito dalle rotazioni di Gattuso. Ma Rino è uno che non mette in naftalina nessuno. Nelle ultime due gare è tornato titolare ripagando alla grande la fiducia dell’allenatore. Al di là del bellissimo gol, contro il Toro ha messo in mostra una prestazione di grande quantità, andando a lottare su ogni pallone e recuperandone a più non posso. Contro il Cagliari domenica pomeriggio, Gattuso dovrà fare le sue scelte. Confermare la fiducia a Bakayoko oppure ridare una maglia da titolare a Fabian? Un problema, certo, ma non di quelli che tolgono il sonno.

Il Mattino