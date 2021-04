M. Malfitano, giornalista: “Ha margini di crescita notevoli, ma è un po’ grezzo”

A Radio Marte è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista: “Osimhen? Ha margini di crescita notevoli, dal punto di vista tecnico è ancora un po’ grezzo, va insegnata al ragazzo un po’ di tecnica. Non vedo grande dimestichezza nel trattare il pallone. La giovane età gli dà tutte le opportunità per crescere e diventare un attaccante da 20 gol a stagione. A me non piace quando per 3 mesi si attacca in maniera frontale l’allenatore e poi, dalla mattina alla sera, si parla di un grande Gattuso. Questo non lo concepisco. Sono meravigliato dalle prestazioni fisiche di Di Lorenzo e di Insigne, anche gli stessi Zielinski e Fabian Ruiz“.

Fonte: Radio Marte