Partita non di grande difficoltà per l’internazionale Paolo Valeri, bravo ad interpretarla nella giusta maniera. Nessun episodio particolare nelle due aree, la chiude con 30 falli fischiati (15 per squadra), un cartellino rosso (giusto) e quattro gialli (due dei quali hanno portato all’espulsione di Mandragora. Proprio sul disciplinare, però, non sempre l’arbitro di Roma 2 è stato preciso.



CORRETTI – Nessun dubbio sulle due ammonizioni che Valeri ha comminato a Mandragora, entrambe per episodi molto simili. La prima per una trattenuta ai danni di Rrahmani, la seconda perché frena, con le cattive, Lozano che lo aveva saltato e stava andando via verso l’area.



OCCASIONE – Buon colpo d’occhio per l’assistente numero uno, Del Giovane: Di Lorenzo (che serve Osimhen che spreca un’occasione) è tenuto in gioco da Nkoulou sul lancio di Hysaj.



DISCIPLINARE – Unico appunto sul disciplinare, in particolare sull’ammonizione per Osimhen: l’attaccante azzurro ha ricevuto il pallone da Lozano, la sta controllando ed è Linetty che gli arriva addosso, non il contrario.

VAR: Aureliano 6. Nulla nella gara che lo possa stressare.

