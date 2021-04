La Figc: «Chi va in Superlega dice addio alla A». Il Napoli non si sbilancia

Gli undici club di serie A (il Napoli non è tra questi) che hanno chiesto una punizione per il tentativo di Juventus, Milan e Inter di dar vita alla Superlega europea ottengono una prima vittoria. A tempo di record, la Figc ha approvato all’unanimità la cosiddetta norma anti-Superlega, una specie di bacchettata sulle mani. In pratica, chi aderisce al progetto o a qualsiasi torneo extra-Uefa o extra-Fifa sarà escluso dai campionati nazionali. Stupisce che ad aver votato a favore ci sia pure l’ad dell‘Inter, Marotta. Al termine del Consiglio federale, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha ufficializzato la nuova regola che è stata approvata da tutti. Una minaccia che ha come obiettivo quello di scongiurare altri tentativi golpe anti-Uefa. Anche se una serie A senza Juventus, Milan e Inter si fa fatica a immaginare.

Il Mattino