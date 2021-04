Lutto per Gonzalo Higuain. Ha lottato per diverso tempo contro la malattia, ma non ce l’ha fatta e si è spenta, nelle scorse ore, all’età di 64 anni, Nancy Zacarias, la madre del Pipita. La madre dell’ex attaccante, tra le altre, dell’Inter Miami, Juventus, Napoli e Real Madrid, è morta a causa di una grave forma di cancro che l’aveva colpita dal 2016. Già nel 2020, Higuain aveva chiesto un permesso speciale alla Juventus per starle vicino.

Fonte: gianlucadimarzio.com