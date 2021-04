Domenica pomeriggio si giocherà alle ore 15,00 allo stadio Diego Armando Maradona, la sfida tra il Napoli e il Cagliari, nel classico testa-coda della trentaquattresima giornata di campionato. Per la squadra sarda non ci sarà per squalifica il centrocampista Marin, per somma di cartellini. Lo ha confermato il Giudice Sportivo Mastrandrea. Squalificati anche: Pandev, Musso, Mandragora, Verdi, Shouten, Acerbi e Ceccherini.

Fonte: legaseriea.it