Gattuso mette d’accordo sia Il Mattino che il CorrSport

GATTUSO 7,5

Guardi il suo Napoli e ti stropicci gli occhi. Perché per lunghi tratti la squadra sembra giocare a memoria. Anche quando è avanti comodamente 2-0 non ha paura nel mettere insieme le 4 punte. Indovinatala scelta di confermare Bakayoko, così come quella di Hysaj che oramai a sinistra si sente completamente a proprio aggio. E ora che il suo Napoli può lanciare Osimhen in velocità, cambia tutto. (Il Mattino)

Per un’ora, è uno spettacolo da applauso, dentro una partita piena di calcio. E il finale è in gestione. Il campionato è ricominciato, adesso sì. (CdS)