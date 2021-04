Gallo, giornalista: “Rinnovo a Gattuso? Spalletti è un’altra categoria”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Massimiliano Gallo, direttore Il Napolista, ecco le sue parole: “Rinnovo del contratto a Gattuso? No. Innanzitutto ha avuto un periodo lungo di sbandamento, sia tecnico tattico che comportamentale. Il Napoli non ha perso per infortuni o Covid, ma per la confusione. Credo ci sia una frattura insanabile con De Laurentiis, ma Rino ha dimostrato di essere in grado di riprendere la retta via ed è in corsa per la Champions. Il presidente ha pensato che il modo migliore per raggiungere l’obiettivo fosse quello di tenere Gattuso, ma non che il tecnico sarebbe rimasto in caso di raggiungimento dell’obiettivo. La soluzione si chiama Spalletti? Per me è un grandissimo allenatore e mi piace. Noto che è un nome che non piace a molti tifosi, ma credo che sia un profondo innovatore del calcio italiano. Gattuso ha certamente fatto un salto di qualità, ma Spalletti è un’altra categoria”.