F. Colomba, allenatore: “Lui faceva quello che poteva, così come hanno fatto tutti”

A Radio Marte è intervenuto Franco Colomba, allenatore: “Era un Napoli con troppe problematiche e assenti quello di prima, troppe cose che non andavano e negative. Gattuso faceva quello che poteva, così come hanno fatto anche gli altri. Senza impegni di sorta il Napoli sta mostrando il suo vero volto, brillante. Una squadra che non fa solo possesso laterale ma verticalizza e queste cose le puoi fare solo con gli interpreti migliori. Per me non è una sorpresa. Lo dico senza problemi: il Napoli ha un allenatore ottimo, noto per il suo temperamento e carattere da giocatore. Non molla mai e dà sempre tutto, questo lo ha trasmesso anche alla squadra. Gattuso e De Laurentiis? Tra persone umorali e istintive come loro una parola in più può dare problemi. Ma sono due persone intelligenti che vogliono il bene della squadra. Il Napoli ha un allenatore serio”.

Fonte: Radio Marte