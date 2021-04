Europei 2020, l’Uefa sta pensando di far convocare 26 calciatori invece di 23

La Uefa ha dato il via libera per l’allargamento delle rose in vista degli Europei 2020. Lo dà per sicuro il quotidiano inglese ‘The Times’, secondo cui i selezionatori delle Nazionali potranno convocare 26 giocatori e quindi tre in più dei 23 attuali, in vista della rassegna continentale che scatterà l’11 giugno con la gara d’esordio dell’Olimpico tra Italia e Turchia. Una buona notizia anche per il ct azzurro Roberto Mancini, che si era detto favorevole a un allargamento della rosa per poter far fronte a eventuali forfait legati al Covid-19.

“Allargare le rose a 25 o 26 calciatori potrebbe essere una cosa buona, perché la stagione è stata durissima. E poi, non si mai. Può capitare che, durante il torneo, qualcuno prenda il virus. Poi, diventa difficile andare a cercare altri giocatori. Anche perché sarebbero tutti in vacanza”, aveva detto qualche tempo fa il ct azzurro Mancini, trovando subito d’accordo il ct del Belgio Martinez. L’ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Fonte: sportmediaset.it