Enzo Bucchioni, giornalista: “Per il Napoli non era facile vincere a Torino…”

Ad “Arena Maradona”, Enzo Bucchioni, giornalista e opinionista tv:

“Per il Napoli non era facile vincere a Torino. Perché i granata non sono ancora certi di restare in Serie A. Agnelli dimissionario da presidente della Juve? Secondo me non dovrebbe farlo. La comunicazione e le modalità con cui è stata annunciata la Superlega, erano deficitarie. Però il progetto dovrebbe essere rivisto. Allargandolo anche ad altre squadre. Con la possibilità di dare linfa a tutto il movimento. La Uefa si prenda le proprie responsabilità di quello che è successo. E porga dei correttivi”.

Fonte: Radio Crc