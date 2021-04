Difesa – Rrahmani attento sul “Gallo” Belotti

MERET 6,5 – Para poco, ma para. Quando Ansaldi mette a sedere mezza difesa, ci pensa Alex a salvare la baracca con un intervento di piede decisivo. Il resto è ordinaria amministrazione, ma infonde sempre sicurezza al reparto e aiuta la costruzione dal basso con grande precisione negli appoggi.

DI LORENZO 6,5 – Insieme a Politano compone un’accoppiata formidabile sulla destra. Si sovrappone sistematicamente, spinge e affonda senza soluzione di continuità. Nel secondo tempo abbassa il suo raggio d’azione e si limita a contenere le rarissime discese di Ansaldi su quella fascia.

RRAHMANI 6.5 – Una sbandata, che però rischia di costare caro. All’inizio della ripresa si lascia ipnotizzare da una finta di corpo nemmeno irresistibile di Ansaldi aprendogli la porta. Per sua fortuna Meret ci mette il piedone e una pezza fondamentale per tenere il Torino a distanza di sicurezza. Attento su Belotti.

KOULIBALY 6 – Con un passaggio da brividi a centrocampo rischia di innescare un pericolosissimo contropiede del Torino, ma per sua fortuna Bakayoko recupera al danno con una scivolata pulitissima. Poi nessuna sbavatura e la solita prestazione di quantità per tenere a bada i due panzer del Toro: Belotti e Sanabria.

HYSAJ 6,5 – Gli tocca il cliente più scomodo: Singo, che ha un diavolo per capello e la voglia matta di una scolaresca in gita. Ma Elseid si mette lì, gli prende le misure e non si scompone per le sgasate del terzino granata. Pulito nelle chiusure e sempre molto attento in copertura.

La Redazione