Davide Nicola: “Cuore Toro contro un grande Napoli”

Il Torino perde per 0-2 contro il Napoli, ma ha mostrato grande generosità, senza mai sbandare. I granata ora sanno che ci sarà da lottare fino all’ultimo per la zona salvezza. Le parole a fine gara del tecnico Davide Nicola. “Vanno fatti i complimenti al Napoli, squadra capace e forte, ed ha meritato la vittoria. Detto questo, faccio un plauso alla mia squadra, ha mostrato un grande cuore e non abbiamo mai mollato, nonostante un inizio non positivo. Il primo gol è stata una prodezza di Bakayoko, la seconda rete invece è stato un rimpallo, ma potevamo fare di più. Ad inizio ripresa potevamo riaprire la gara, sarebbe stato interessante capire il prosieguo del match. Sapevamo che c’era da lottare per la zona salvezza, però i ragazzi stanno facendo bene e ci faremo trovare pronti da qui a fine campionato”.

La Redazione