D’Amico, intermediario: “Osimhen? Dopo l’infortunio si è ambientato”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea D’Amico, intermediario, ecco le sue parole: “A volte c’è bisogno di pazienza con i giocatori per la ricerca dell’equilibrio e quest’anno maledetto è stato sfortunato per molti, credo problemi per ogni squadra. De Laurentiis e Spalletti? Non ne ho idea. L’interesse è quello di chiudere bene la stagione, nel momento opportuno dirà quello che deve dire. Osimhen? È stato infortunato, ha avuto il Covid, si è dovuto ambientare e l’ha fatto. Auto-esonero di Pirlo? Non commento mai le cose degli allenatori, questo è un momento delicato per la Juventus. Sappiamo che, per quanto intelligente e bravo sia, è chiaro che un po’ di esperienza è da fare sempre. La dirigenza avrà modo per raggiungere la qualificazione in Champions. Sarri e Allegri? Sono due allenatori diversi. Allegri ha vinto tantissimo, un profilo da grandissima squadra. Sarri ha dimostrato di far bene a Napoli, ha vinto uno scudetto alla Juve ed è un ottimo allenatore”.