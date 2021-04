Comincia con un pareggio le semifinali di Champions League. Finisce infatti 1-1 la prima semifinale di andata tra Real Madrid e Chelsea. A Valdebebas si decide tutto nel primo tempo: inglesi avanti con Pulisic al 14′ min gli spagnoli pareggiano al 29′ min con Benzema. Risultato buono per il Chelsea in vista del ritorno, mentre il Real dovrà vincere con almeno un gol per andare in finale