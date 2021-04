Centrocampo – Demme palleggiatore per professione

Demme 7 – Fa il palleggiatore per professione e ribadisce una centralità che gli appartiene non solo per saggezza ma anche per conoscenza dei tempi.

Bakayoko 7,5 – Il lavoro sporco stavolta viene ripulito e brilla, con la rasoiata ce vale l’1-0 e gli restituisce l’allegria perduta. Ma è un muro che non si scavalca.

Zielinski 7,5 – Lui non gioca, sfila: sembra sia su un green carpet per dispensare il calcio cerebrale con volée, finte, veroniche, «veli» e pure un palo. Meraviglioso.

La Redazione