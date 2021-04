Buona la prova dei centrocampisti nella gara contro il Torino

I voti secondo il Mattino dei centrocampisti del Napoli scesi in campo dal primo minuto nella gara di campionato contro il Torino. Buona la prestazione dei tre di centrocampo, sostanza e qualità.

BAKAYOKO 7,5

Il coniglio dal cilindro. Perché da uno come lui l’ultima cosa che potresti aspettarti è il gol da fuori area con un tiro a giro sul secondo palo. Poi torna a fare diga davanti alla difesa impreziosendo ulteriormente la sua gara con un paio di ottime verticalizzazioni per i compagni.

DEMME 7

Mulina le gambe a tutta forza. Trotterella per il campo come un indemoniato e colleziona un’infinità di palloni vaganti. Raramente rischia l’imbucata in verticale e si limita ad una buona serie di passaggi facili per alleggerire la pressione e ripartire con calma.

ZIELINSKI 6,5 Tra le linee è un pericolo costante. Difensori e centrocampisti del Torino non riescono mai a prendergli le misure e lui spazia in lungo e largo. Peccato che non gli riesca l’affondo decisivo per lasciare il segno. Certo, anche la fortuna non lo assiste: colpisce un palo da buona posizione.