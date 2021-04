Barbano, CDS: “Siamo stati ingenerosi, ma non vuol dire che Gattuso debba rimanere”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Barbano, co-direttore Corriere dello Sport, ecco le sue parole: “Siamo stati ingenerosi, ma non vuol dire che Gattuso debba essere l’allenatore del Napoli dell’anno prossimo. Ho imparato una cosa, che bisogna dare tempo agli allenatori che in Italia non è proprio considerata. Il Napoli ieri aveva un linguaggio comune che non era quello dell’Era Sarri. L’idea di sostituire Zielinski e Politano con Mertens e Lozano è una scelta di coraggio che, qualche mese fa, non mi sarei aspettato. Finalmente ha capito che questo Napoli può difendersi attaccando”.