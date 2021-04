Attacco – Osimhen ha “emulato” Bolt nella velocità

POLITANO 7 – Non segna, e non serve assist: penseresti che sia stato in ombra, ma saresti fuori strada. Nel vivo costante del gioco del Napoli, praticamente immarcabile per Ansaldi, che molto probabilmente se lo sognerà tutta la notte. Corre a tutto campo e dispensa giocate di alta classe

INSIGNE 6,5 – Rimanda l’appuntamento con il gol numero 18, quello del record in serie A, per questione di centimetri, perché il suo destro a giro nella ripresa si stampa sul palo. Ma ci può stare. Per un pomeriggio si dedica di più al raccordo con il reparto difensivo e un po’ meno ad attaccare la porta avversaria

OSIMHEN 7,5 – Sembra Bolt, ma in realtà è Osimhen. Con uno scatto da centometrista olimpico ruba tempo e pallone a Nkoulou e si invola verso la porta del Torino. Il gol arriva in maniera fortunata, ma assolutamente meritata. Tanto movimento lì davanti, ma dovrebbe essere più cinico: spreca almeno due palle gol facili facili.

La Redazione