Aldo Agroppi, ex calciatore: “Champions? Napoli in corsa grazie a Gattuso…”

Ad ‘Arena Maradona’, Aldo Agroppi, ex allenatore di Fiorentina e Ascoli:

“Il Napoli è tornato a giocare bene. Ed a conquistare risultati importanti, quando ha recuperato i migliori. Per esempio, adesso Koulibaly è tornato a fare la differenza. Nei mesi scorsi, in alcune circostanze, mi era sembravo svagato. Per fortuna del Napoli, Koulibaly è ritornato ai suoi livelli. Con Mertens in campo, poi, è tutto un altro Napoli. Stiamo parlando di un calciatore insostituibile. Con i suoi gol, gli azzurri sperano di centrare la Champions. Per me soltanto Inter e Atalanta sono certe di andare in Champions. Le altre, invece, se la giocheranno sino alla fine. Il Napoli è rientrato in corsa grazie al lavoro di Gattuso. Un allenatore che stimo molto. Peccato per i due punti persi in casa del Sassuolo. Credo, però, che il Napoli sia tra le squadre con le maggiori possibilità di centrare l’obiettivo”.

Fonte: Radio Crc